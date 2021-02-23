區議員違反宣誓內容將被DQ　5年內不得參選　曾國衞今午交代

各界均有聲音建議政府修例規範區議員宣誓安排，政制及內地事務局局長曾國衞今午(23日)4時召開記者會，公布修例訂明區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區的要求、安排及違誓後果。

局方將公布《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》。據了解，條例草案建議修訂《宣誓及聲明條例》、《立法會條例》、《區議會條例》等，以完善宣誓安排及違反誓言的處理機制和法律後果。條例草案建議除《基本法》104條下包含的公職人員之外，區議員都必須宣誓。如因宣誓無效、違反誓言、或不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件而被取消就任資格，5年內不得參選。

至於有關宣誓的規範，包括清楚界定「擁護《基本法》、效忠香港特區」的準則；在法例中加入具體宣誓要求，例如要真誠、莊重地宣誓，必須準確；完整地宣讀法定誓言等；監誓人劃一由行政長官或其授權的人擔任；及如有議員在宣誓後違反誓言，草案建議由律政司司長提出法律程序處理，期間議員要暫停職務，直至法庭有裁決。

繼要求公務員宣誓及簽署聲明後，政府為落實《基本法》、《香港國安法》的規定及全國人大常委會就《基本法》第104條的解釋和有關立法會議員資格問題的決定，並參照相關的本地法庭判決，政府將修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等本地法例，早前透露正草擬修例要求公職人員，包括區議員宣誓，並盡快提交立法會審議。