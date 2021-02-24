預算案：去年全年通脹1.3%　料港今年經濟恢復正增長

去年新冠病毒疫情肆虐全球，對環球經濟造成前所未有的衝擊，國際貨幣基金組織估計，全球經濟全年大幅收縮3.5%。由於經濟疲弱，消費物價通脹壓力輕微。撇除政府一次性措施的影響，去年全年基本通脹率為1.3%，較前年低1.7個百分點。

財政司司長陳茂波表示，財政預算案預料今年香港經濟恢復正增長，但復甦進程將視乎疫情發展。跨境人流和旅遊活動復原需時，經濟在上半年仍會面對較大挑戰。不過，只要齊心協力控制疫情，社會環境維持穩定，加上預期環球經濟反彈，經濟復甦動力下半年可望顯著增強。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，預測今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%。

通脹方面，外圍價格壓力料維持溫和。本地經濟在連續兩年收縮後，今年整體經濟活動仍將低於衰退前的水平，不會對本地成本構成明顯壓力。預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為1.6%和1%。

中期而言，香港會繼續受惠於內地的持續發展及全球經濟重心西向東移的大趨勢，經濟前景正面。國家經濟在「十四五」期間將會繼續提升，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)的簽訂也會進一步推動區內經濟融合。

香港憑着「一國兩制」的優勢，發揮獨特的門戶和中介者角色，融入國家新發展大局，積極參與國家的雙循環發展策略，把握粵港澳大灣區(大灣區)發展及「一帶一路」倡議帶來的機遇，將可開拓更廣闊的發展空間。

另一方面，政府會努力解決土地和人才的制約，推動創科發展，投資教育和培訓人才，並加強與世界的連繫。綜觀以上各項因素，並考慮到經濟今年初步復甦後，應續見追趕式增長，陳茂波預測香港經濟在2022至2025年間，平均每年實質增長3.3%，基本通脹率則預計平均為2%。