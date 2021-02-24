泛民主導區議會　爭議事件不斷

去年6月爆發的反修例風波，促使區議會「變天」，18個區議會當中，泛民主派主導17個區議會。惟泛民上場後，隨即發起連串不合作行動，更愈演愈烈，與政府的關係亦愈趨緊張，建制派力數「攬炒派搞亂區會七宗罪」，批評泛民帶頭犯法、破壞法治，民政事務局局長徐英偉更直言區議會已失效，需檢視未來下放的權力。

由一班落選建制派區議員成立的「議會監察」組織，力數反對派區議員「七宗罪」，不單止批評泛民利用區議員身份宣揚港獨，涉嫌反中亂港，包括於7月舉行所謂民主派初選，中方亦曾發聲明批評行為已涉嫌違反《港區國安法》內的顛覆國家政權罪。

在議事上，因議題不符合區議會職權範圍內而屢起爭拗，導致出現民政事務專員及官員屢次離場。於去年5月，中西區前民政事務專員黃何詠詩質疑政制及保安事務委員會職能，秘書處決定不支援會議。但多名泛民區議員繼續於中西區民政事務處走廊「開會」，其後更到黃何詠詩辦公室外要求會面，令她被困辦公室逾4小時，報警後才在警方護送下離開。在同月，元朗區議員通過臨時動議，驅逐警務處處長鄧炳強離場。其後元朗民政事務專員指，區議會無權驅逐政府人員。

為市民提供服務亦出現問題，例如為深水埗區議員李文浩及劉家衡在辦事處門外，貼上「藍絲與狗不得內進」的告示，其後被人上門聲討，更一度爆發肢體衝突。

由民主派區議員組成的18區區議會聯席會議，於去年6月通過成立公民議政平台，聲稱希望就香港問題與民共議，並指將於去年12月31日宣布正式成立平台。惟徐英偉稱平台的非法理據充分，會密切關注事件，一旦越雷池半步，有關執法部門必定會採取行動。其後先後有3名籌委宣布退出，而民主派區議員則於去年12月31日的記者會上宣布解散籌委會。