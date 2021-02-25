中大生參與國際科學研究　重力波信號起源或為玻色子星碰撞

研究重力波信號有助了解宇宙中不同天體系統，有國際科學家團隊最近提出，於去年9月探測到的重力波信號，其起源或為兩顆玻色子星對撞有關，有助解釋黑洞形成。研究由加利西亞高能物理研究所及阿威羅大學帶領，香港中文大學一名本科生亦有份參與，研究成果已於昨日(24日)刊於學術期刊《物理評論快報》。

由國際科學合作組織LVC探測到的重力波訊號GW190521，有分析指是源於兩個黑洞撞碰而產生，而今次的研究再提出另一個可能，其中一位領導研究的博士Nicolás Sanchis-Gual指，重力波訊號GW190521或因玻色子星碰撞時，合併成一個極度不穩定的玻色子星，最終塌陷成黑洞，從而產生出去年LVC探測的信號。有份撰寫論文、來自瓦倫西亞大學的教授Toni Font表示，目前未能下定論，但團隊的數據分析仍然稍微偏向支持玻色子星合併的理論。

另一位領導研究的博士Carlos Herdeiro則指，今次不單是對玻色子星的首次觀測，亦是對構成它的粒子、超輕玻色子的首次觀察。這種超輕玻色子曾被提出為組成暗物質粒子，如果隨後進行更多分析，研究結果有機會成為首次直接觀測到暗物質粒子的證據。