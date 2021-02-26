你要知：祛疤要講時機？　適當護理拒絕留疤

不幸受傷留有疤痕，不少人或會擔憂影響外觀，嘗試用各種方法除疤，而坊間亦有不少關於減低疤痕增生的方法。不過原來民間智慧不一定有效，而且運用不當更可能加劇問題，就由皮膚科專科醫生陳厚毅教怎樣祛疤。

陳指當傷口愈合時比較敏感，反應較大或者膠原纖維化增生較多，就有機會演變成疤痕。陳表示，「亞洲人、香港人都容易出現疤痕增生，另外有醫學研究指出，10至30歲是疤痕增生高峰期。」要減低疤痕形成的機會，首先一定不可以多手觸碰傷口，其次要保持傷口乾淨。陳謂，「很多時看見有傷口，就想看看復原情況，觀察傷口是否已經結痂脫落，但其實每次接觸都會增加傷口發炎風險；另外骯髒不衞生、沒有洗手觸碰傷口等都會增加疤痕增生機會。要完全隔絕外界污染物比較困難，但可以用紗布、膠布覆蓋傷口，並且定期消毒傷口，都能減低感染風險。」

坊間有說法指飲生魚湯、食豉油等都會對傷口造成影響。陳表示暫時未有充足醫學實證，證實生抽、老抽會令傷口深色，但少鹽少糖飲食可以減低生疤痕機會，「主要是令身體健康，而不是針對傷口有影響。」而生魚湯的確會導致增加纖維化，從而令疤痕增生，陳建議身體有傷口就應該避免喝生魚湯。

不少人會使用祛疤產品改善疤痕問題，不過原來使用時機非常重要。陳解釋，「很多人以為跌倒立即貼疤痕貼，其實這是不對的。因為剛剛受傷的時候，傷口尚未愈合，貼疤痕貼不但無助祛疤，反而會令傷口無法愈合。」陳建議必須要等到傷口完全結痂並且自然脫落後才可貼疤痕貼，而且每日用十幾小時覆蓋傷口，才有機會改善疤痕問題。