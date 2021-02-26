黃偉綸承認無招壓抑樓價飆升　徵物業空置稅須從長計議

新年度賣地計劃涉及15幅住宅地，預料可建6,000個單位，興建量是11年來新低，發展局局長黃偉綸今早(26日)出席電台節目時，否認私人發展土地已「乾塘」，強調要視乎每年能釋放出來的土地是否準備好。他又指，徵收物業空置稅牽涉多種考慮，透露短時間內不會向立法會提交法案。

黃承認，本港樓價高昂，市民負擔辛苦，但香港是自由市場，政府無一項直接針對樓價的措施，未來會持續穩定增加土地供應，亦更着重公營房屋，7成用作興建公屋，又指之前造地方面停滯，目前追回供應落後。他指新財政年度官地、連同港鐵及市建局項目、重建項目等，潛在私樓土地供應可興建1.65萬伙，較今個財政年度多，有信心市建局及港鐵項目可如期提供超過7,000個單位，但不認為官地供應會按年下跌，相信仍有上有落。

對於財政預算案提出將啟德5幅商業地改作住宅地，黃偉綸解釋，市區難以找到住宅用地，考慮到部分啟德商業地曾流標，故輕微調整屬適當，又指目前九龍東商業樓面面積大約是290萬平方米，預料未來仍可增至超過400多萬平方米，改劃數幅商業地對九龍東成為第二大核心商業區不會有很大影響。

另外，他提到交椅洲填海後將成為本港第三大核心商業區，明日大嶼總造價6,000多億港元，當中2,000多億港元為交通基建，其餘攤分10至15年，每年涉及數百億港元，政府仍可承擔，個別項目亦不一定要政府做，可以公私營合作或採用鐵路物業發展，考慮不同方式財務及融資方案。