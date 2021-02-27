元朗水蕉新村村屋涉霸官地及僭建　地政總署已發警告信

元朗水蕉新村有村屋涉僭建天台屋、門外築鐵網霸官地，再僭建非法構築物如有蓋車房等。有指涉事屋主「三代同堂」居於上址，屋主為退休警長，而部分家人擔任水警分區警長及水警警員。地政總署證實，涉事村屋存在未經批准而圍封的天台搭建物，已轉介屋宇署跟進；另外涉事地段有官地被佔，地段上亦有未經批准構築物，屬違反地契，該署已向相關業權人發警告信要求糾正，否則會「釘契」處理。此外，就部分事涉地段疑遭改變土地用途，現已轉交規劃署跟進。

上述村屋位於元朗水蕉新村，樓高3層的村屋頂樓疑違規設置天台屋；而村屋外以鐵閘、圍牆及鐵絲網圍封出一個私家花園，圍封範圍佔地共約3.4萬平方呎，涉及7個地段。該範圍內疑有約3200平方呎土地屬官地，其餘私人土地上亦疑設多個非法構築物包括有蓋車房及寮屋等。東網記者今(27日)視察上址，發現鐵閘及圍牆等已被拆除；而天台屋、有蓋車房及寮屋等則紋風不動。業主林先生向東網表示，其家族於多年前已居於上址，部分設施沿用至今，直至近日被指涉嫌霸佔官地及僭建，他隨即作出糾正。

屋宇署證實，上址村屋的天台有屬優先取締類別的新建搭建物，但沒有明顯危險，故會按照執法政策，向有關業主發出清拆令。該署強調任何人如果在指定的日期過後仍未遵從清拆令，又無合理辯解，即屬犯罪。規劃署則指出，有關地段為農業用途地帶，有關地點不曾涉及任何有效的規劃許可。署方人員已作實地視察及調查，如有足夠證據證明該地點有涉及《城市規劃條例》下的違例發展，將執行管制行動。

至於警方則稱不評論個別個案，指如有相關資料或證據，可向有關部門查詢或投訴，相關人員會積極配合部門調查。