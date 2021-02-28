男子羞談家暴啞忍10年　全港僅有1間男子庇護宿舍

傳統有「男兒流血不流淚」、男人「捱得打得」之說，這種觀念令男士懼怕被視為弱者，即使遭受家暴，亦羞於求助。有社福機構指出，每年接獲約50宗男士家暴求助個案，求助者普遍忍受伴侶暴力3年以上，部分甚至受虐長達5至10年。而現有的社會支援不足，以宿位服務為例，本港有5間供女士入住的庇護中心，但只有1間可供男士入住，且社會上不少機構組成女士支援小組，鮮見男士小組，機構希望當局增撥資源，提供更多男士服務，強調長時間虐待可能引爆更大的家庭慘劇。

據協助男士受虐者的機構指出，分析個案發現，有超過90%的被虐男士曾遭到不同程度的言語及精神虐待，不少男士沒察覺自己是受虐者，或害怕傾訴恐無人相信、甚至不願「家醜外傳」，往往因此延誤求助。

和諧之家「男」天再現受虐男士自強計劃主任陳沛恩說，言語虐待影響深遠，且具摧毀性，受害人會感恐懼、自我質疑，亦會出現精神困擾，不但影響工作表現，積累過多情緒更可能引爆慘劇。他期望社會反思性別定形，亦呼籲各界不應輕視精神虐待，男士更毋須認為求助便是弱者，可致電中心的男士熱線2295 1386求助。