卑路乍灣海濱長廊寵物角7大漏洞　圍牆太矮狗隻易跳過走失

本港休憩用地嚴重不足，寵物休閒設施更尤為缺乏，西環卑路乍灣海濱長廊於去年10月開放，當中設有寵物角。似乎對當區狗主而言是一大喜訊，但竟然有7大漏洞，寵物角其中三邊的圍牆只有約85厘米高，狗隻可輕易跳過，有區議員反映接獲數宗狗隻因而走失的個案。區議員及狗主均促請政府為寵物角加設更高的圍欄，以保障寵物的安全，有立法會議員批評政府的設計過於傳統，欠缺靈活。

政府標榜以低限度的管理形式，盡量減少設置告示牌限制使用者，容許他們更自由地使用新開放的卑路乍灣海濱休憩用地。中西區區議員彭家浩指海濱長廊較少告示牌限制居民「呢樣唔做得，嗰樣唔做得」，倚靠用家的自律性，但認為政府同時欠缺宣傳及教育而出現不少問題，例如使用者進出寵物角時，不時忘記關上鐵門，令狗隻從縫隙間溜走，已有數隻狗隻因而走失，建議增設告示牌提醒用家關門。

實際上，寵物角的三邊圍牆只有約85厘米高，令狗隻可以輕鬆跳過。寵物角和後方馬路之間，雖另外加設較高的圍欄，但前方卻設置座椅，令狗隻可用作跳台之用。彭指頻繁接獲街坊投訴，更有數宗狗隻因而走失的個案，促政府圍繞寵物角安裝更高的圍欄，若狗隻嘗試跳過時，仍有足夠的緩衝時間，讓主人可趕及出手阻止。

狗主王小姐指其10個月大、體積較小的唐狗單是站立已較圍牆高，曾多次跳過圍牆，幸好寵物角外的市民立即幫忙追趕，才不致走失。她指情況十分常見，平均每4次到寵物角，總有一次目擊其他狗隻跳過圍牆，她認為應加設更高的圍牆及移走前方的椅子，令狗主不用膽顫心驚。而為了保障狗隻安全，她在狗帶上寫上電話號碼，作保險之用。另一狗主杜先生亦指有朋友的狗隻曾跳過圍牆，幸好「聽話嗌得住」，不用追趕太遠。他認為海濱長廊既然是新開放，應作更好的規劃，加高圍欄保障寵物安全。

寵物角的其他漏洞，包括因應疫情定期進行消毒，但有狗主投訴狗隻聞過經消毒的地面後感到不適。康樂及文化事務署回覆指在接獲意見後，每次完成清潔後會張貼臨時告示提醒使用者。另外，寵物角內的座椅並無設置上蓋，令市民及狗隻日曬雨淋。對於市民的批評，民政處回覆指若使用者普遍認為需要加高圍欄及座椅加上蓋，處方樂意透過地區小型工程撥款進行工程。

立法會研究動物權益相關事宜小組委員會主席陳克勤估計政府將圍牆設置較矮的原因，是不希望令使用者出現壓迫感，卻沒有考慮到體形比較大的狗隻能輕易跳過圍牆，造成狗隻走失。他認為政府只要願意在設計多下心機便可，將設計變得更多樣化，例如以綠植、籬笆等取代圍牆。他又批評政府的設計過於傳統，不太靈活。他指不少議員亦經常批評人類使用的公園設計太千篇一律，反問寵物公園是否就更應該設計簡單和繽紛呢？他建議可以用圍牆空間作宣傳教育，例如增加壁畫，宣揚人與動物共融的概念等。