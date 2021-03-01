新任廣播處長李百全履新　將確保港台編輯自主及履行責任

新任廣播處長李百全今日(1日)履新，接替提前約半年解約的梁家榮。李於上午9時抵達廣播大廈並會見傳媒，他表示期望在工作崗位上，與港台的管理團隊及所有同事，帶領港台履行《香港電台約章》下的公共目的及公共使命，同時，亦會確保港台在約章下的編輯自主，同時要履行編輯責任，以專業精神服務香港市民，做好公共廣播，為公眾提供高質素的節目及資訊。

他又指，會與團隊仔細跟進早前政府發表港台管治檢討報告，確保港台擁有作為政府部門及公共廣播機構應有良好企業管治，並會致力於培訓職員及發展，以透過既定機制，填補高層職位。

大批傳媒在廣播大廈等候李百全，港台製作人員工會數名代表，手持標語在場請願，要求改善工作環境等。

政府與梁家榮的聘任合約原於本年8月屆滿，經雙方同意後提前解約，而政府較早前曾就廣播處長的空缺進行公開招聘，但未能物色到合適人選。政府在上月公布香港電台管治及管理檢討報告，批評港台編輯管理制度存在缺失，處理投訴機制欠缺透明度，部門亦缺乏整體人力資源策略，嚴重依賴兼職及合約員工。