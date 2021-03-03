曾打科興長期病患漢兩日喪命　專家今檢視是否與接種有關

衞生署昨晚(2日)公布，一名63歲有長期病患的長者於上周五(2月26日)，在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，及後於本周日(2月28日)出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡。衞生署衞生防護中心總監林文健醫生今日(3日)表示，死者為一名63歲男士，他於2月26日接種新冠肺炎疫苗，其死因報告會於今天召開新冠疫苗臨床事件評估專家委員會會議作出跟進及檢視，以了解是否與接種疫苗有因果關係，同時，其死因亦會轉交法庭開死因庭研訊。倘若獲得死者家人同意，會對死者遺體作出解剖以了解死因。

伊利沙伯醫院副行政總監（專業服務）／內科部門主管陳偉文醫生則指出，死者患有糖尿病、高血壓及慢性支氣管炎，他在2月28日凌晨入院時清醒，但出現呼吸困難，至凌晨3時轉往內科病房，惟病情卻急轉直下，直至清晨約6時不治。他強調，事發在2日後才公布，原因是事主在接受治療時，醫護人員並不知道他曾接種新冠肺炎疫苗，同時臨床病徵亦未有顯示與接種疫苗有任何關係。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，在收到這宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告後，按機制會檢視有關該疫苗的品牌、批次以及第幾劑等數據。當有患者出現事故，當局除會召開新冠疫苗臨床事件評估專家委員會跟進，同時亦會參考世衞的資料，適時作出交代及解釋。