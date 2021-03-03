接種科興疫苗後2天死亡　許樹昌料涉心血管病問題

63歲男子上周五(2月26日)接種第一劑科興疫苗，2天後出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡，暫時未能確定死亡與接種疫苗有關，衞生署被質疑隱瞞公布。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(3日)在電台節目表示，死者有4個心血管疾病高危因素，包括高血壓、高血脂、糖尿及吸煙，詳細死因仍需要等待專家討論及解剖報告，包括了解會否發現血管閉塞等。

許認為，患有慢性病人士應該接種新冠疫苗，因疫苗不會導致炎症，反而感染新冠病毒後對慢性病患者的風險更大。他又引述挪威早前亦有30多位長者接種疫苗後死亡，世衞亦認為與疫苗無關。

呼吸系統專科醫生梁子超則表示，病人似乎在接種後48小時內都無出現對疫苗的過敏或副作用反應，相信病情在2天內急速惡化，並非由疫苗引起的急性反應，又指死者本身有長期病患和呼吸道病史，可能是慢性肺阻或心臟等問題令情況惡化，真正死因仍有待進一步檢驗。梁認為，現階段市民不需要過份憂心，即使長者或長期病患者，如果病患情況在穩定狀態，基本上接種疫苗屬安全，如有擔心可先諮詢醫生。