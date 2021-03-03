男子接種後死亡　市民急撤科興疫苗預約　「復必泰」反應遜預期

本港爆出首宗疑接種科興新冠疫苗後死亡事故，市民接種意欲立即受到影響，新冠疫苗網上預約系統今早陸續出現「退針潮」。本來全數18間門診昨晚（2日）所有預約時段早已滿額，但今早不斷有預約名額釋出，社區接種中心忽然出現大量名額。至於今早（3日）9時起供市民預約接種的「復必泰」疫苗，亦疑受到事故影響，反應僅一般，東網記者9時進入網站登記，半小時之內便成功登入。

據疫苗網上預約系統顯示的疫苗預約實時情況，截至今早9時30分，18間提供科興疫苗接種的普通科門診，陸續有預約名額釋出，除了觀塘的門診僅餘少量名額外，其他地區門診的預約時段逐漸由「紅色」轉「橙色」，即名額由「已滿」變成「少量名額」。而接種中心的名額更加充裕，將軍澳體育館、友愛體育館均有大量時段可供預約。

至於今日起供預約的「復必泰」疫苗，暫有7間接種中心提供注射服務，今日起本可預約本月10至30日的接種時段，今早9時正，東網記者登入預約系統，網頁原本顯示需輪候近一小時，惟記者僅輪候不足半小時已成功進入預約頁面，不見當初科興疫苗展開預約首日的踴躍場面。未知是否受疫苗事故影響，預約開放首一小時，「復必泰」疫苗仍有大量的預約名額，未見有接種中心出現滿額情況。

「復必泰」疫苗的預約頁面提示，如有嚴重過敏史、對多過一種藥物類別過敏、或對藥物、其他致敏原或任何疫苗有嚴重過敏反應，接種前須諮詢醫生。系統又呼籲若患有慢性疾病或有其他疾病而不確定是否適合接種疫苗；患有嚴重衰弱症的長者，均不應預約接種。「復必泰」疫苗兩針注射時間相隔21日。