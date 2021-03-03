涉顛覆國家政權　47泛民保釋申請第3天聆訊

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，眾被告前日(1日)在西九龍法院提出保釋申請，但遭控方反對，辯方律師歷經2天尚未完成陳詞，案件需押至今午(3日)12時再開庭，負責案件的國安法案件指定法官蘇惠德總裁判官，將聽取最後8名被告保釋申請陳詞。

該案件前日在西九龍法院提訊，控方申請將案押後3個月再提訊，由於控方反對眾被告保釋，於是展開保釋申請程序，首天經過逾12小時仍未完結。至昨日(2)凌晨1時50分，因其中一名女被告、灣仔區議員楊雪盈突感不適在庭內暈倒，救護員將其送院。裁判官於是將案押後至昨午繼續聽取保釋申請，但聆訊至昨晚10時許，辯方律師尚未完成陳詞，裁判官宣布今午12時再開庭，期間47名被告須繼續還押。

涉案47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，控罪指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。控方申請將案件押後至5月31日再提訊，等候警方進一步調查。控方並引用黎智英涉違國安法申請保釋被否決的案例，反對讓各被告保釋；控方指眾被告計謀非常具組織，意圖顛覆政府，只是因疫情才無法實現，但他們仍打算繼續計劃，一旦實行將造成不可逆轉和無法修補的破壞。