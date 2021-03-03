政府帳委會聆訊海事處跟進海上垃圾事宜　斥開支增3倍垃圾量未減

審計署早前發表報告，指海事處跟進海上垃圾的經常開支急升，其垃圾收集量與環保署紀錄卻相差近2成，立法會政府帳目委員會今日(3日)就此展開公開聆訴，有議員質疑海事處工作成效，該處承認統計海上垃圾數據不客觀，今年1月1日起已作調整。

審計署報告指出，海事處應對海上垃圾的經常開支2016/17年度僅約4079萬港元，至2020/21年度大幅增加至1.02億港元，當中的9500萬港元、即93%用於支付外判服務。海事處處長袁小惠指，開支增加的一大原因是2017年開展的全港水域新合約，當中要求的服務有所增加，如要求承辦商的船隻要有60艘、近岸清潔隊由2隊24人增至3隊36人等，令合約費用由以往1.89億港元增至4.47億港元；另外，海事處自2018/19年度起，增至租用4架小輪作巡邏，均令近年經常開支增加。

就該處垃圾收集量與環保署紀錄相距近2成一事，袁小惠解釋，以往海事處以55籮或220袋估算為1公噸，處方亦不會派員前往核實，袁承認做法不客觀，容易有混淆，該處接受審計署的建議，自今年1月1日起，承辦商已改用既定容器和立方米量度垃圾體積、與國際做法看齊，並會派員不定時前往核實。

議員何俊賢質疑上述工作的經常費用升幅近3倍，但2010至2019年海上垃圾收集量仍與過去相若、未有減少，質疑該處的資源及工作成效，環境保護署副署長(1)徐浩光回應，香港海面闊、垃圾易受風向影響，要避免大批垃圾突然吹上岸或沙灘，需要加強船隊及早收集，難免要投放更多資源。