警員稱受襲惟其證供不合理　教大男生脫襲警罪

20歲教育大學男生被指前年9月在沙田港鐵站推一名防暴警心口，令對方倒地並因而扭傷右手尾指，他否認一項襲警罪，經審訊後今（3日）在沙田法院被裁定罪名不成立。裁判官崔美霞認為涉案警員的證供有不合理之處，不能穩妥信納其證供。而辯方申請訟費亦獲批。

控方案情指，警員鄧浩濱於2019年9月7日，與同僚到沙田港鐵站驅散示威者，甫落車便見被告王灝顓從閘機位置迎面跑來。鄧稱他當時張開雙臂擋住被告，惟被告雙手推他心口及大罵：「死黑警！」他趴倒後隨即起身繼續追截，最後將被告拘捕。

惟裁判官指根據鄧的證供，當時沒有其他警員追着被告，但現場片段卻顯示，一名防暴警確曾在被告的近距離後方追着他，而該名防暴警未曾跌倒故明顯不是鄧，若如此鄧理應會看到該名防暴警員，因此鄧的證供不合理。此外，鄧最初表示他被推跌後手落地並扭傷手指，但在盤問下又承認手沒有落地，而是盾牌落地，故法庭不可穩妥接納其證供，裁定被告無罪。

辯方申請訟費，但控方反對，指被告看到防暴警員後仍逃走和掙扎，屬自招嫌疑。辯方則指被告想離開衝突現場，並在恐懼下掙扎，不屬自招嫌疑，反似是無妄之災。裁判官指當時情況混亂，逃跑不等於有罪，因而批准辯方訟費申請。