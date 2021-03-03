1月份零售業銷貨額瀉13.6%　連跌24個月　網購額反升逾9成

本港零售表現持續冰封，政府統計處今日(3日)公布，1月份零售業銷貨額臨時統計數字為326億港元，較2020年同月下跌13.6%，而去年12月數字則下跌13.3%，跌幅進一步擴大外，亦連續下跌24個月。不過，市民避疫減少外出消費，網上消費卻大增，1月份網上銷售額佔整體消費約7.3%，較去年同期飆升92.1%。

本港1月份零售業銷貨額臨時統計數字為326億港元，較2020年同月下跌13.6%，跌幅持續錄得雙位數。1月份銷貨額中，透過網上交易的銷售額高達24億港元，佔整體7.3%，較去年同期上升92.1%，無店面零售商上升53.9%；其他零售商則升134.3%。

與去年1月同期比較，酒類飲品及煙草銷貨價值跌幅仍舊最大，跌幅亦持續擴大，較前下跌78.1%；其次為藥物及化妝品，下跌40.1%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌31.7%。新鮮蔬果持續上升，同期升幅為34.1%。

政府發言人指，每年首兩個月為農曆新年，在該節日前本地消費開支通常處於季節性高位，由於今年農曆新年在2月，去年則在1月，因此數字按年比較可能會受到某程度影響。發言人又指，鑑於本地疫情繼續帶來威脅及訪港旅遊業維持冰封，零售業短期內仍然困難，但指如疫苗接種計劃取得預期效果，有助奠下穩固基礎，讓零售業恢復以至經濟在今年較後時間有較全面的復蘇。