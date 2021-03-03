七人車停泊亞視大門口追債　警方到場調查

大埔發生追債事件。今日(3日)下午4時許，大埔工業邨大盛街25-37號亞洲電視廠房，職員發現大門口有一輛七人車違例停泊，阻礙交通，遂報警求助。警方接報到場，見到七人車車身貼滿約70張追債字條，寫上「欠債還錢」、「次次入票張張彈」、「呃人錢財無良心」等字句。

追債字條同時印有一名男子的頭像，及印有3張俱350萬港元的支票，而七人車車頭位置亦放有一塊染有紅色顏料的白布。警方其後圍封七人車調查，並向職員了解事發經過，正根據七人車的車牌資料聯絡車主助查，案件列作收債。

上月9日，約20多人到亞視門外拉起數幅橫額追討欠薪，聲稱被拖欠200萬港元工資。亞視發言人其後稱已全部支付工程費，並敦促有關設計及工程公司解決薪酬問題，因事件影響商譽，會保留向該公司追究權利。

去年11月25日，亞洲電視聯席主席鄧俊杰遭一間證券公司入稟高院，追討他2000萬港元及利息。該公司指他開出的4張支票均未能兌現。原告是興證國際證券有限公司，被告是鄧俊杰。入稟狀指，被告去年9月30日至10月30日期間，向原告開出4張南洋商業銀行的支票，金額各為500萬港元。不過原告發現該4張支票最終均未能兌現，故原告現追討4張支票的總額2000萬港元以及相關利息。