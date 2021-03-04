東方日報A1：針下人亡全城恐慌 打又死唔打又死

有長期病患的63歲男子接種科興新冠疫苗兩日後死亡，引起公眾進一步對新冠疫苗產生疑慮，有接種中心200名預約者打「退堂鼓」。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨召開會議討論後公布，患者料死於心肌梗塞引致的肺水腫，初步結果一致認為與疫苗無直接關係，拒絕煞停接種計劃，更指接種者有責任檢視自己身體情況，接種中心的醫護無責任詢問接種者病歷。有議員批評有關說法不負責任及不近人情，重申醫護有必要在接種前詢問病人是否長期病患者。

涉事63歲男子上周五在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，及後於本周日出現急性呼吸困難，到伊利沙伯醫院求醫，同日不治。相關專家委員會召開會議跟進及檢視該男子的個案，專家委員會共同召集人孔繁毅表示，病人本身有嚴重吸煙習慣，另有糖尿病、高血壓、高血脂等長期病患，以及疑有缺血性心臟病等。

他續稱，根據病理學醫生解剖結果，病人有嚴重冠心病，其3條心血管有嚴重堵塞，故委員會一致認為死因與疫苗無關，最有可能的死因是病人的冠心病及心肌梗塞，致肺水腫死亡。他又強調，接種者有責任檢視自己身體情況，亦有責任向家庭醫生諮詢，認為接種者在接種中心打針前，醫護不用詢問病歷的做法合理，不存在行政漏洞。至於一般有服藥的糖尿病或高血壓患者，他認為接種疫苗並無問題。

死者的詳細解剖報告將於一至兩星期完成，被問到委員會會否叫停接種計劃，檢視報告結果才恢復接種，孔僅稱由於已判定事件與疫苗無關，接種計劃會繼續。不過，有衞生防護中心轄下科學委員會成員認為，安全起見應暫緩為長者接種科興疫苗，待完成調查及發表報告後再作評估。

另外，衞生防護中心總監林文健昨凌晨回應死亡事件時表示，市民如有嚴重神經系統疾病，或嚴重慢性不受控疾病等便不應接種，但未有解釋如何判定病情是否受控。

政府早前獲財委會撥款10億元設立「疫苗保障基金」，每個嚴重異常死亡個案，40歲以上及以下的保障額分別為200萬元和250萬元。委員會另一共同召集人李卓廣指，今次事件是否可申索要待死因裁判結果，但外國無資料顯示接種疫苗後會加劇本身的慢性病。孔亦補充，委員會判斷個案是否與疫苗有關時，會考慮如是否接種30分鐘內有嚴重過敏，或出現吉巴氏綜合症、面癱等已有數據顯示與疫苗有關的例子。

官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢回應事件時直言，接種中心「唔係睇病嘅地方」，中心沒有市民的病歷紀錄，促市民在網上預約時要閱讀資料，明白有嚴重過敏、短期內打過其他疫苗及懷孕等禁忌的市民不可以打針，確認自己適宜接種才到場打針，而市民打針前亦須自行簽署同意書，「決定權留番畀市民自己」。

議員葛珮帆表示，收到很多長期病患者查詢是否適宜接種疫苗，又指政府呼籲長期病患者接種前須向醫生查詢，但公立醫院醫生「排期都排幾個月」，認為政府在解說上有不足，有必要向市民解釋清楚甚麼人士適宜接種。議員柯創盛則批評，醫護打針前不用詢問病人病歷的說法沒有道理，「打流感針啲姑娘都會問你有冇感冒啦」，斥委員會將責任推卸在病人身上，做法不負責任。

東方日報向科興查詢事件，至截稿前未獲回覆。另外，科興近日在土耳其完成第3期臨床測試，有效率為83.5%，有效率數字較中期數據時的91.25%有所下降。

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