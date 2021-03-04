新冠疫苗安全疑慮未釋　聶德權早預視有接種死亡個案

63歲有長期病患男子在接種科興新冠疫苗2日後死亡，進一步令公眾擔心疫苗安全性。負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今早(4日)在電台節目表示，至今已有5.18萬名市民接種第一劑科興疫苗，並分別累計有25.6萬人和9.6萬人，預約接種科興疫苗和「復必泰」疫苗。他稱，已經有心理準備接種計劃進行時，有個別市民會在接種後出現較嚴重反應，甚至死亡事件，強調會按同一原則處理每宗個案及交代，日後亦會加強各方溝通和改善通報機制。

聶又指，昨日(3日)共有67名預約到社區疫苗接種中心打針的市民，經醫護評估後認為不適宜接種，建議他們詢問醫生意見，或者稍後再預約接種。他認為，包括長者在內的接種人士都很清楚掌握疫苗資訊，如有疑問會詢問在場醫護。

他表示，截至昨日傍晚有1,350名私家醫生完成參與接種計劃手續，接種地點分布在1,860間私家診所；其中1,000名醫生已預訂首批科興疫苗，當中880人已收到貨，涉及超過6萬劑。他指，參與計劃的私家醫生在前日(2日)和昨日，分別為市民接種6,800和6,900劑疫苗，即是合共超過1.3萬人接種，單日接種量較5間社區疫苗接種中心的接種總量更多。