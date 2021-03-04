政府宣布延長多項計劃　包括旅行社資助及還息不還本計劃

政府今(4日)宣布延長多項計劃，其中「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的申請期限延長一年至明年3月31日，並將預留予「旅行社鼓勵計劃」的資助額加碼5,000萬港元至約1.5億港元，進一步支援旅遊業界。

政府與香港旅遊發展局和香港旅遊業議會於2019年10月23日宣布推出「旅行社鼓勵計劃」，旨在按旅行社接待入境及出境過夜旅客的人數，向旅行社提供現金鼓勵。

政府表示，旅遊活動受到新冠肺炎疫情持續影響超過一年，幾近完全停頓，令兩項鼓勵計劃未能全面開展以發揮支援業界作用。政府延長兩項計劃的申請期限和增加預留予「旅行社鼓勵計劃」的資助額。

在「旅行社鼓勵計劃」下，旅行社接待每名出境或入境過夜旅客可分別獲得100港元或120港元的現金鼓勵，每家旅行社的合資格旅客上限為1000人。「綠色生活本地遊鼓勵計劃」則按旅行社接待的綠色生活本地遊遊客人數，向旅行社提供每名參加者200港元的鼓勵金，每間旅行社可申請鼓勵金的遊客人數上限為1000人。

另一方面，「預先批核還息不還本」計劃涵蓋所有年度營業額在8億港元以下及沒有嚴重逾期還款的企業客戶。金融管理局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再延長計劃6個月至今年10月。合資格企業客戶於今年5月至10月期間的貸款本金還款期可再獲延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。

鑑於計劃已經推出接近一年，為平衡客戶的特殊情況和銀行風險管理的需要，協調機制同意，如果同一筆貸款自原貸款日起累積展期540天或以上(或同一筆貿易融資貸款自原貸款日起累積展期270天或以上)，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

銀行不會為這次延長安排向合資格客戶發個別通知，而銀行在處理過程中，可能會邀請客戶提供最新的營運及財務資料。