你要知：藍光傷眼是謬誤？　完全阻隔或影響生理時鐘

「藍光」一詞不時會在身邊出現，坊間總是說「藍光傷眼」，長時間接觸甚至會影響視力，到底藍光真面目是甚麼？是否真的如流傳一樣「邪惡」？由眼科專科伍立祺醫生為我們一一剖析！

「所謂藍光其實在日常生活中的光線都會接觸，例如燈光、陽光、手機及電腦屏幕等。光譜內有紅、橙、黃、綠、青、藍、紫，藍光只是屬於光譜內能量較高的波段。因此我們的眼睛無時無刻都接收着藍光。」藍光會否對人體有害？伍笑言從來都沒人證實過藍光會引起眼疾或傷眼，所以大家不用太擔心。伍續指，眼球內的水晶體會將大部分藍光過濾，加上屏幕釋放出的藍光，與普通的燈差不多，對眼睛並沒有太大影響。至於會「傷眼」是因為在光線不充足的環境、或過長時間使用電子產品，並非單由藍光所造成。

坊間流傳手機藍光會影響睡眠質素，伍解釋，藍光其實是調和生理時鐘的因素之一，依靠日間接觸光線中的藍光，讓生理時鐘分別到早上及晚上。若刻意隔走所有藍光，反而會打亂生理時鐘，有機會影響內分泌、賀爾蒙分泌問題，甚至影響小朋友發育。伍建議可在睡覺前1至2小時將手機調至夜間燈光模式，減少藍光入眼，能相對較少影響生理時鐘。至於睡覺前仍然機不離手，除了令人難以放鬆，亦會使大腦受到視覺及聽覺刺激，因此難以入眠。

「防藍光的產品會否有保護作用？其實是沒有科學根據」，伍直言，坊間的防藍光產品質素參差，部分的確能隔走藍光，但某部分只是將屏幕畫面調暗，反而更影響清晰度及對顏色的觀感，長時間使用會有反效果。最後伍建議電子產品應在光線充足的環境下使用，以及不應長時間直視屏幕，因眨眼次數會減少，令眼乾問題嚴重。長時間使用電子產品時，最好每20分鐘休息20秒，期間可看看遠景令眼睛得以放鬆，另外亦要控制多眨眼，幫助淚水分布均勻。確保眼睛有足夠的休息，才是最好的護眼之道！