火災單位板間房「一開七」　附近同類大廈消防隱患多

油麻地寶祥大樓今晨(6日)發生火災，至下午1時仍未解封。有區議員表示，今次火災單位屬於「一開七」的板間房，形容十分誇張，直言非常憂慮區內情況，批評政府除了加強巡查外無其他措施。另外，東網記者巡查火災單位附近同類大廈時，發現多座大廈衞生環境欠佳，有人在走廊放置電器及床褥等雜物，亦有煙頭被棄於地上，防火意識薄弱，一旦發生火災，恐窒礙居民逃生。

涉事寶祥大樓一樓單位，隱約仍可望見單位內有鐵框及木板，疑為板間房門口，單位朝新填地街方向的窗戶大部分已破爛，外牆上的喉管燒至變形。油尖旺區議會主席林健文今到現場巡視，指佐敦及油麻地一帶多劏房或板間房，今次發生火災的單位更是「一開七」的板間房，尤為誇張。林表示，縱然這類大廈有業主立案法團，當中不少僅有數位委員會成員，甚至不少都是「one man band(只有一人）」，難做好大廈管理。

東網記者巡查附近同類舊樓，發現部分大廈雖有業主立案法團，惟未必有保安員。其中新填地街英發大廈每層有1至2個單位，部分樓層的消防栓及喉轆系統放在升降機前或後樓梯。不過，記者發現其後樓梯放有小量雜物，亦有人棄置煙頭，部分樓層防煙門未有關上，有防煙門更疑因門鉸問題難以推開。

而上海街至誠大廈連天台樓高9層的大廈，每層有約7至8戶，大廈內逾半樓層沒關好防火門，縱然大廈內已貼有告示提醒住戶不要棄置大型垃圾，至少3層的樓梯仍有大批雜物堆積，甚至包括洗衣機及床褥。

至誠大廈居民梁女士坦言，對大廈的防火設備及走火路線一無所知，非常擔心自己住的大廈發生火災，直言「如果火災，咁就慘喇」。另一同姓梁的居民亦稱，自己大廈雖有業主立案法團，但覺得法團如同虛設，對大廈樓梯經常出現大批雜物感無奈，被問到會否擔心若發生火災雜物會阻礙逃生，她滿臉無奈地答「都無得好驚」，並稱自己現時不時會清理樓梯雜物。