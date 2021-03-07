相思灣村違建事項未解決　兩女一男疑前來睇樓

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被揭發近5個月後，近一周上址連日均有頻頻異動。日前違建道路附近有人疑斬樹闢路，通向附近一塊千呎空地，今日（7日）有兩輛私家車駛至違建道路附近，兩女一男帶同圖則四下張望，疑是前來「睇樓」。

違建道路入口旁，日前有人多棵植物被齊口斬斷，疑有人斬樹闢出小路，通向附近一塊近千平方呎的空地，空地被人挖了多個洞。根據資料顯示，該空地由名為「Lau Yet Fook」的人士擁有。地政總署接獲東網查問，派出多名外判人員到小路處加建兩個石躉和更亭，相信日後將派員駐守，而更亭已幾近完成。

今日上址附近有兩輛私家車停泊在空地處，車上有多張西貢土地的圖則。及後有兩名女子及一名外籍男子到場，記者詢問其中一名女子，是否到場睇樓和睇地，對方僅回答「走㗎啦」。

至於「神秘丁屋」業主黃子洋經營的水上活動店，其對出行人路連日有挖泥車及工人進行工程。工人將舖前部分的石屎地還原為泥地，昨日更鋪上一幅幅綠色的疑似假草。據悉有關水上活動店將會搬舖，而在搬遷前，有關業主需按規定將舖位及門前的空地還原。