壹傳媒股價異動瀉近12%　各界轟證監會調查歎慢板

官司纏身的壹傳媒黎智英，目前因涉嫌違反《港區國安法》而被還押。他另涉及2019年和2020年共4次非法遊行和集會，當中包括2019年8月18日的反修例「流水式集會」及2019年8月31日的「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該兩宗案件已交由區院法官胡雅文處理，並將於今早(8日)移師到西九龍法院，分別進行續審及審訊前覆核。約早上9時許，黎智英由囚車押抵西九法院應訊。

壹傳媒黎智英涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，公司股價經常出現異動，於去年8月至12月多次出現大幅波動，惟近7個月過去，證監會的調查至今尚無結果，亦未見主動交代調查進展。業界多次批評，該會調查進度緩慢，亦沒有向公眾交代調查進度，表現令人失望，呼籲當局盡快正視問題。

香港股票分析師協會主席鄧聲興多次對壹傳媒事件表達關注。他認為，壹傳媒股價多番出現不尋常異動，證監會必須加快調查，確保投資者權益得到保障。事實是，每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中肯定有問題，證監會作為監管機構，主動調查背後原因是責無旁貸。

早前有市民到證監會總部請願，批評證監會未曾勒令壹傳媒停牌進行調查是疏忽失職，令人懷疑證監會有意縱容黎智英，故要求嚴查壹傳媒過去的不尋常的大規模交易，還投資者真相。