周日8人打疫苗後不適送院 出現首兩宗接種復必泰不適個案

政府周一（8日）深夜公布，周日（7日）共有8宗在社區疫苗接種中心打針後送院個案，5宗毋須留院，2宗已出院，1宗留院觀察。根據接種地點，其中兩宗更是由復必泰接種中心發生，是首次有人打該款疫苗後送院。

其中一宗接種復必泰疫苗後不適的個案是一名49歲女子，她在曉光街體育館社區疫苗接種中心打針後感到胸部不適及灼熱，她於周日下午12時45分送往聯合醫院，情況穩定，經治療後無須留院。另外，一名60歲女子到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰後，手及手臂出現皮疹，周日下午5時35分送往北區醫院，情況穩定，同樣經治療後無須留院。

3宗不適留院個案皆是接種了科興疫苗。其中一名76歲男子周日到將軍澳體育館打針後，感到暈眩及左邊身體麻木，同日下午12時57分送往將軍澳醫院，情況穩定；經留院治療後已經出院。另外，一名66歲女子同日在官涌體育館接種疫苗後，感到胸痛及心悸，同日下午1時56分送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。尚有一名70歲男子周日在友愛體育館接種疫苗後，感到胸部不適，下午3時59分送往屯門醫院，情況穩定；經留院治療後已經出院。

尚有3宗接種了科興疫苗後不適個案，其中兩人是在源禾路體育館接種疫苗，一名61歲女子感到暈眩，另一名57歲女子感到頭痛及心悸，皆送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後無須留院。此外，一名45歲女子在官涌體育館接種疫苗後感到頭痛、出現皮疹及頸部痕癢，送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後無須留院。