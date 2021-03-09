東方日報A1：9天死3人　政府麻木不仁　照擴大接種群

本港在短短9日內出現3宗科興疫苗接種者死亡個案！但港府麻木不仁，未有正視問題，反而擴大接種群組。繼早前一名55歲女子接種科興疫苗死亡後，昨增一名71歲老翁接種疫苗後死亡，死者曾於上周三到私家診所接種科興疫苗，這亦屬本港首宗在私家診所接種後的死亡個案。據了解，該名死者是在九龍城一間私家診所接種。有醫生則認為，雖然接種疫苗跟引致死亡沒有直接關係，但觀乎過往曾有藥物在使用一段時間後對身體出現不良反應，認為專家不能太早斷言疫苗對接種者沒有其他生理上的影響。

衞生防護中心總監林文健表示，截至前日已有91,800人接種科興疫苗，1,200人接種復必泰疫苗，64%是60歲以上人士。截至本月6日下午4時，已接獲16宗接種後非嚴重的異常事件，45宗需送院的嚴重事件，當中病徵分別有暈眩、心悸及胸部不適等。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，近日接到4宗嚴重事件報告，包括兩宗死亡及兩宗深切治療部（ICU）個案，第一宗個案涉及一名55歲女子死亡，死者於本月2日接種科興疫苗，初步死因是急性心肌梗塞，死者有長期病患，包括高血壓及高血脂等，已交由死因裁判官跟進，但解剖初步結果顯示死者大動脈撕裂，影響頸內血管撕裂，故出現中風，考慮資料後認為死亡與接種疫苗沒有直接關係。

第二宗個案是80歲男子，上周六在深切接療部留醫，情況危殆，患者在本月1日接種科興疫苗，他有糖尿病、高血壓，亦曾中風，初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，審視資料後顯示患者的病因與接種疫苗無關。

另一召集人李卓廣表示，第3宗個案涉及一名72歲女子，出現高血糖高滲壓狀態，現於深切治療部留醫，她於本月6日接種科興疫苗，初步資料顯示該患者的情況轉差，是沒有定期注射胰島素，若患者如有接受胰島素治療，不應自行停藥，否則血糖會有大波幅。

至於最新一名昨日離世的71歲老翁，本月3日接種科興疫苗，由於該死者在短時間內離世，要有足夠的解剖報告資料才可做評估。死者本身沒有特別大病歷，多年前有甲狀腺問題。據悉，該名死者接種疫苗後4日，於前晚睡覺後昏迷不醒，昨日凌晨時分，其妻察覺有異，召救護車送他入聯合醫院急症室搶救，醫生懷疑死者當時是心臟病發，曾為他進行心外壓，但病情惡化最終不治。

另外，有指該名老翁是九龍城晴朗商場的晴朗醫療中心，由醫生陳焯雄為其接種疫苗，陳昨晚回覆本報查詢時未有正面承認，但就指「老翁所有情況，我們已交給衞生署」，又稱對事件深感難過，亦非常同情他的家人。

至於首宗死亡個案，即該名63歲男子，專家上星期亦到現場觀看解剖情況，目前認為結果與早前交代的一樣，即死者有嚴重冠心病，導致嚴重心肌梗塞及肺水腫，出現呼吸衰竭死亡。政府深夜公布，截至昨日零時零分的過往24小時，共有8宗由社區疫苗接種中心送院個案，5宗毋須留院、2宗已出院、1宗留院觀察。根據接種地點，其中兩宗更是由復必泰接種中心發生，是首次有人注射該款疫苗後送院。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀指，近日收到不少前線同事關注，對於協助接種疫苗工作上感為難，因為港府的相關指引並不清晰，未有說明那些人可接種，那些人不可接種，變相將接種責任推給私家醫生。她又指，雖然注射疫苗對於死亡沒有直接關係，但有部分個案在接種疫苗後均出現心臟疾病，認為專家亦須考慮當中的因素，觀察疫苗接種者在其他生理上的影響。

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