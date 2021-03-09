接種疫苗可縮短78%防疫措施實施時間　毋須限制人口流動

全球正陸續開展新冠肺炎疫苗接種計劃，香港中文大學進行的研究發現，在達致群體免疫前，社交距離措施的強度作不同程度的放寬，仍能有效遏止疫情反彈。研究結果最近於學術期刊《自然：人類行為》（Nature Human Behaviour）上發表。

疫情持續逾一年，嚴謹的防疫措施對社會和經濟造成嚴重影響，市民亦已出現「抗疫疲勞」，惟疫苗接種計劃的效用仍未明確，疫苗的供應亦可能不足以在短期內達致群體免疫。中大跨學科研究團隊利用內地的匿名移動數據，設計了一項與人群移動相關的社交接觸指數，參考武漢市在去年1月至4月封城前後的數據，以統一量化社交距離措施和疫苗接種的影響。

團隊利用模型考慮和量化多項因素對增加或減少易感染社交接觸的影響，研究團隊假設達致群體免疫的一年內疫苗接種率為64%，疫苗有效率為75%，在中等人口密度的城市（約武漢市的一半），接種疫苗可縮短36%至78%實施社交距離措施的時間，與不接種疫苗或僅逐步接種疫苗的情況相比，有效的疫苗接種計劃結合一定程度的社交距離措施，在毋須限制人口流動的情況下，例如居家令，仍能有效防止疫情反彈，建議人口密度高、疫情相對容易反彈的城市，盡快開展疫苗接種計劃，同時應保持社交距離措施，直至產生群體免疫。