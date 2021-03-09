調查：55%長者不同意發放電子消費券　冀一次過收現金

新一份財政預算案公布，政府斥資360億港元，透過儲值支付平台，逐月發放共5000港元的電子消費券。明愛長者聯會在本月3日至7日訪問了1020名60歲以上長者，當中55%不同意消費券以電子方式發放，較傾向以現金發放，有72%人不同意消費券不能累積金額，亦有80%人指一次過發放可用作購買家電或家具，改善生活質素。明愛認為，長者獲得消費券後多解決日常需要，故小商戶如街市檔亦能接納電子支付，才能令長者受惠。

該會在明愛安老服務中心旗下24個長者服務單位，透過電話訪問逾千名長者。結果發現，92%受訪長者認為電子消費券以八達通最為便利，但有55%人仍不同意以電子方式發放，較傾向以現金形式發放。

近70%人平均每項物品的消費額為60港元以下，屬低消費一群，而76%人指日常多自行煮食，62%人會在街市購物。因此，若街市檔能用到電子消費券，他們才能受惠。

現年94歲，居於天水圍的曹伯伯表示，收到電子消費券不會亂花費，預計會用作買餸及日常用品。由於消費金額不能累積，他估計可能會多買米儲糧。他又認為電子消費券最方便是放在八達通。

曹稱明白政府推出消費券是想在疫情下幫助小商戶，建議政府資助小商戶安裝電子工具，例如八達通機，吸引市民光顧，否則基層仍是用於超市購物，未能幫助小商戶。

明愛長者聯會認為，不少長者日常支出屬低消費，消費券限時太短會造成被迫消費，未能用得其所，故建議政府延長使用限期，以半年或以上最為合理。另外，為免長者未能適應使用模式，建議政府改以一次性發放消費券，令長者有更大自由度。