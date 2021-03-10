10分鐘捉6隻　民間捕鼠器勝過食署新科技

在水桶上的保鮮紙放置鼠餌及撕開洞口，已可吸引老鼠攀上並跌入水桶。

食環署近年引入不同新科技滅鼠，包括在街市試行的「氣壓滅鼠器」，以及在後巷安裝「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」等，惟多區鼠患問題未見改善，加上新滅鼠科技所費不菲，過去每年滅鼠費用更高達1.5億港元，成效惹人質疑。有網民利用民間智慧，以低成本製作出高效捕鼠器，裝置更可在10分鍾內捕捉到6隻老鼠，可供該署借鏡。

網絡流傳一段片段，有人以水桶、保鮮紙及鼠餌「土炮製作」出高效率的低成本捕鼠器，只需在水桶上貼上保鮮紙，在保鮮紙上放置鼠餌及撕開洞口，並於桶旁架設木板，已可吸引老鼠攀上水桶，再從保鮮紙上的洞趺入桶內。片段中，此方法只用10分鐘已捕捉到6隻老鼠。

另一裝置則是在水桶放置鼠餌及滾輪，在桶兩側架設木板，並在水桶上方放置鐵絲網及洞口，老鼠便會透過木板爬上水桶頂部，經滾輪跌至水桶底，無法再爬出；亦有人在水桶掛放上會轉動的圓板，並在兩側黏上鼠餌，待老鼠站在板兩側欲取鼠餌時，板便因重量失衡轉動，帶動老鼠掉進桶內。片段中有超過10隻老鼠自投羅網，效率甚高。