接種指標模糊市民心慌　醫護團體轟港府卸責憂事故不斷

本港至今出現3宗科興疫苗接種者死亡個案，惟港府非但沒有煞停計劃，反而擴大接種群組。西醫工會流行病委員會主席陳培光今早(10日)在電台節目表示，私家醫生現時已在診所有貼出告示，建議個別長期病患者暫時不要接種新冠疫苗，但標準不算清晰，只提到如有糖尿病、三高問題等，難以定義何謂「控制得好」，而由於新冠疫苗研發期短，藥廠目前提供的資料亦有限。

陳表示，以其個人協助接種疫苗為例，如果評估接種者病情可能會於短期改善，例如血糖稍高，會呼籲他先控制好，過兩星期再打；但部分長期病患者，例如腎功能差的人士，由於擔心他們一旦確診會引起嚴重併發症，都會先為他們接種疫苗。他建議政府可以訂立準則，清晰指出甚麽情況不能接種新冠疫苗，又指政府訂明醫生接種不能額外收費，但醫生或需為病人檢視詳細病歷，量度維生指數、問診等，都是平日需要收費的項目，期望政府能夠清楚說明。

病人政策連線主席林志釉則表示，暫時認同專家委員會指死亡個案與疫苗無直接關係，但認為當局有責任把關，確保長期病患者、有心臟問題等人士在身體狀況適合下才接種。他指出，疫苗接種中心目前無人手，亦無和醫管局的病人病歷系統互通，但在市民接種疫苗前卻要簽署知情通知書，聲明已明白接種疫苗的詳情，亦已解答疑問等，質疑是為了保障政府免責，認為當局不應該推卸保護接種者的責任，單單鼓勵市民諮詢家庭醫生意見並不足夠，應派人在疫苗接種中心接受病人諮詢，特別是長者認知能力有限，否則出現更多事故的話，會再打擊市民對疫苗的信心。