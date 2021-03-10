國泰巨蝕如陷「虧本黑洞」　議員恐長貧難顧無力挽

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空去年虧損高達216.4億港元，集團經營不但無法止蝕停損，更連累政府以納稅人血汗錢注資該公司的近300億港元如入「虧本黑洞」。學者及議員都認為，國泰的經營狀況未見好轉，政府收回資金勢需更長時間，而國泰「長貧難顧」，亦反映國泰管理層愧對納稅人。

去年6月，國泰公布390億港元資本重組計劃，當中包括港府首次向私人企業「泵水」的共273億港元。吞下大筆資金紓緩經營拮据後，國泰再於去年9月推出的第1期保就業中，與旗下附屬公司及聯屬公司獲批近7.04億。後來國泰不參加第2期保就業，開啟本港最大規模裁員計劃，更有被指為「屠龍」的停止營運已有35年歷史的國泰港龍航空公司的驚人舉措，整項計劃中，削減了8,500個職位，包括5,900名本地員工。

一年將過，國泰經營狀況依然水深火熱，香港中文大學經濟學系客座教授宋恩榮表示，政府未至於收不回注資予國泰的錢，惟估計須用「相當長的時間」才可全部回收，在疫情的挑戰未減下，估計還需要1至2年航空業才能回復正常客運量，強調現時國泰應想辦法節省開支，避免虧損增加。

議員柯創盛亦指，國泰虧損已陷「長貧難顧」之境，亦是政府注資決定的一大預警，他批評國泰管理層若不盡快就業務定位作系統化的檢視，恐怕「無得返轉頭」，將會成為「無底深潭」。他續指，「已經不是要求有錢賺，但起碼要做到收支平衡，班管理層要認真思考一下」。

政府去年6月動用土地基金向國泰注資273億後，持有國泰約6%股權，可委派2名觀察員進董事會，但沒有投票權及無權影響國泰業務營運。第1期保就業中，國泰航空以及旗下多間公司，包括國泰港龍及香港快運，合共獲批出逾7億港元補貼。當中以國泰航空獲最多補貼，金額達4.58億港元，冠絕其他航空公司、國泰港龍獲發6900多萬港元、香港快運航空有限公司獲批2700多萬港元、香港機場地勤服務有限公司獲補貼7000多萬港元、香港華民航空有限公司獲412萬港元。