裕民坊重建老商戶不遷　揚言清場當日鐵鏈鎖身守舖

觀塘裕民坊重建在即，部分樓宇面臨清拆，該地重建後將成為市區重建局商場，但現時仍有約5名商戶及工匠尚未離場，他們上周獲執達吏通知，原定昨日(9日)遭清場，最新消息可延遲至本月23日再執行。有關注團體今日(10日)批評市建局未能保存社區生計和特色，要求市建局暫緩清場，並參考過往收購衙前圍村的「逐步加租」復業方案，盡快處理裕民坊商戶的安置問題。

目前裕民坊近一半面積被列為施工清拆範圍，大多商戶已經遷出，但尚有約3名商戶及2名工匠仍堅持留守。關注團體「活在觀塘」負責人馮炳德透露，目前市建局提議商戶搬遷至裕民坊對面的市建局凱匯商場，換址後首3年將安排半租，每月租金介乎8,000至2.5萬港元不等，並在第4年開始全租，月租介乎1.6萬至2.5萬港元不等。馮又透露，願意搬至新商場的商戶，或面臨搬遷費被削近一半的局面，日後每月亦須自行負擔管理費及維修費等。

在裕民坊售賣電子產品及服裝逾十年的林先生，批評市建局懶理商戶訴求，賠償方案不合理「得佢講，冇我哋講」。他直言無力負擔遷至新商場的裝修費及租金，面臨清場死線大感無助及徬徨，更揚言清場當日會準備鐵鏈，將自己綑綁於舖內以作抵抗。另一售賣果汁及零食的董女士直言，於該處營業逾50年，已充滿感情。而年屆70歲的她哭訴不願考慮市建局的金錢賠償或搬遷建議，直言「呢度一手一腳經營咁多年，唔想要錢亦唔想走，打算留守到最後一刻」。

「活在觀塘」發言人袁智仁表示，得悉大多數裕民坊商戶希望重新在觀塘原址復業，但市建局的觀塘復業計劃卻極為嚴苛，加重商戶經濟負擔，令他們復業後亦難以維生。他並提到，市建局早年收購衙前圍村的「逐步加租」復業方案，指局方首3年只收取約600港元的月租，之後兩年再逐步加至6,000港元，袁建議市建局今次除暫緩清場決定外，同時亦應考慮參考衙前圍村的「逐步加租」方案，讓裕民坊商戶有所適應。