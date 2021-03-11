休班警涉強姦案再提訊　律政司申請撤控獲批

兩名22歲男警員涉於去年11月休班期間，在時鐘酒店內強姦一名20歲少女，西九龍總區重案組探員經調查後，批准其中一名警員保釋候查，另一名警員則被落案起訴一項強姦罪。被控強姦的警員的案件今天(11日)在九龍城法院再訊，控方表示徵詢法律意見後，決定撤銷檢控，獲裁判官批准。據了解，律政司認為女事主的證供前後矛盾及不可信，故申請撤控。

被告蘇駿軒在控罪書上報稱警務人員，據知他現已離職。他被控於2020年11月16日，在旺角砵蘭街維多利亞大廈維多利亞酒店一房間內強姦女子X。

案件於案發後3天首度提堂，當時被告獲准以現金10萬港元保釋外出，並須遵守宵禁令及不得離港等保釋條件。被告今日獲撤控後，當庭釋放。

據悉，X透過交友程式認識一名朋友，她再透過該名朋友認識被告，案發當日被告與另一名警員與X先到酒吧消遣，後來他們3人再到涉案酒店性交。據X指稱，案發時她有嗌痛及叫停，惟被告未有理會，性交屬於自願與非自願之間；被告的則指稱，X當時是清醒及同意性交。而警方翻查閉路電視片段後，發現X當時確是清醒的。