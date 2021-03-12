電子煙彈任添「丁」　轉攻外賣避追查

疫情催生「宅經濟」，市民轉向網上購物，連帶違法電子煙彈買賣亦變成外賣化。不少電子煙店轉做網上銷售，部分更以多買多送作招徠，惟所售煙彈不少含有尼古丁，而未經註冊銷售即屬違法。東網直擊違法電子煙外賣交收，下單後最快兩小時就會以速遞送到。有專家直言，煙販網上賣煙已成趨勢，「地下化」交易令執法部門難以追查。

網上隨便搜尋，便可發現不下10間電子煙網店，售賣電子煙機、煙彈等產品，並以快遞、智能櫃自取等方式交收，部分更提供電話落單及即時送貨服務。電子煙「熟客」周先生（化名）透過電話熱線聯絡賣家，價目表顯示煙彈價格由110港元至160港元不等，電子煙機則最少280港元有交易。賣家聲稱最快約兩小時便能收貨，周選好貨品，下單近6小時後，速遞員把貨物送到，當中包括含尼古丁的煙彈。周下單前詢問賣家其煙彈是否含尼古丁，對方直認不諱煙彈含3.5%尼古丁。

除了網上電子煙商店，實體電子煙店亦愈開愈多，其中旺角一家電子煙專門店，只要向店員表明想購買「添丁」產品後，對方表示有純尼古丁油可供選購，約180港元就有約30毫升，買家可自行添加於煙油之中，待顧客確認購買才會交貨。

根據《藥劑業及毒藥條例》，含尼古丁的電子煙屬藥劑製品，需獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，才可在本地銷售或分銷。然而據衞生署紀錄，本港目前並沒有含尼古丁的電子煙產品註冊為藥劑製品，換言之本港市面上能購買到的含尼古丁煙油、煙彈均屬違禁品。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊亦承認，發現電子煙販逐漸改變生意模式，由以往格仔舖寄賣轉而至開設實體店及網上銷售平台。而所售煙彈均沒有展示健康警告的標誌包裝，亦沒有詳細列明成分。湯又稱現時電子煙網上交易增加執法部門追查難度，而運送本地貨件不涉報關程序，前線員工亦未必有專業知識分辨煙彈是否違法。

議員陸頌雄直指，售賣「添丁」煙油情況猖獗，銷售手法更是層出不窮，港府有必要加強針對電子煙走私及網上銷售的調查和執法，例如增加放蛇次數。

海關發言人表示，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。此外，任何人在沒有有效進口許可證下進口藥劑產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁兩年。而海關過去3年共查獲129宗涉及含尼古丁電子煙產品的案件，其中被捕人數期內大幅上升，由2018年的11人，上升至2020年的55人，升幅高達4倍。