海上垃圾揭跨部門歎慢板　環保署被轟反應遲鈍監管無力

審計署早前發表報告，批評政府跨部門處理海上垃圾表現不力，立法會政府帳目委員會今日（12日）就此舉行公開聆訊，檢討環保署及漁護署應對沿岸垃圾的工作，有議員質疑環保署為何沒有就海岸清潔定訂目標及時間表，該如何判斷政府投入的資源能有效使用及分配。有議員批評，環保署對清潔海岸垃圾反應遲鈍，相關部門沒有做好協調工作，政府處理海面大型垃圾做法守舊且不知變通。

審計署報告早前指出，漁農自然護理署、食物環境衞生署及康樂及文化事務署於2012年已成立跨部門小組，處理海上垃圾問題，但多年來效力不佳，環保署在海岸清潔的監測工作中，有監測紀錄不一致，同時缺乏定期發布海岸地點的清潔情況，早前更爆出「豬蹄事件」，大量豬蹄因颱風關係由廣東省虎門飄流到香港海岸，惟署方沒有留意豬蹄飄港海面，又指豬蹄不附海上垃圾分類的指引，以致該事件於傳媒揭發後才作後續處理。

議員何俊賢就批評，環保署於「豬蹄事件」中反應遲緩，等待傳媒廣泛報導揭發後才作處理。環保署署長鄭美施回應，現時已更新對海上垃圾的分類指引，而「豬蹄事件」反應較慢是由於最初猜測豬蹄會沉到海底，故豬蹄被發現浮於海面、造成問題後反應不及，但已即時處理。議員促環保署應加強監測，盡早做更多預備工作以應對突發事故。

根據審計署報告指出，環保署有24次再次監測偏離預定時限，當中涉及多個優先處理地點。議員謝偉銓質疑，環保署延誤對優先處理地點的監測，且欠缺監管承辦商處理海上垃圾，加上沒有定訂目標和時間表，無法判斷公帑運用有效與否。環保署回應，先前因人手不足難以顧及所有優先處理地點，但現時已新增無人機作監測工作，同時會以突擊檢查形式監督承辦商，但由於天氣及風向等因素影響，要制定海上垃圾清潔目標和時間表有難度。

鄭美施亦指出，某些位置之所以遲遲無法處理垃圾是由於無人監管、不屬於上述3署任何一方的管理範圍。但何俊賢就強調，政府規管之下不應出現「三不管」地帶，指責有關部門協調不足，而處理大型海面垃圾時不曉變通、拖延無期，如有緊急事態時可自行聯絡其他承辦商作優先處理，但署方就以疫情期間「在家工作」為由拖延處置。