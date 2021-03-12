科興再爆嚴重事故 2長者分別面癱及中風 均有慢性病

新冠疫苗接種計劃展開僅兩周，已相繼爆出多宗死亡及嚴重異常個案。衞生署今日(12日)就新冠疫苗的安全監察發布第1期總結報吿，再公布多2宗異常個案，事主均為慢性病患者，包括1名高血壓患者接種「科興」後患「貝爾氏面癱」；另1名糖尿病、高血壓及高血脂病人，接種同款疫苗後，被診斷出中風。

首宗異常個案涉及1名本身患有高血壓的69歳男子，他上周六(6日)接種科興疫苗，2小時後覺得左眼不適，不能完全合眼。他於本周日(7日)到律敦治醫院急症室求醫，初步診斷為貝爾氏面癱，已於本周一(8日)出院。

另一宗個案涉及1名74歲男子，他本身患有糖尿病、高血壓及高血脂，上周一(1日)接種科興疫苗後，本周日因左邊身乏力及言語不清的徵狀。病人被送往屯門醫院，初步診斷為中風，現情況穩定。署方僅稱專家委員會已得悉有關個案，將在獲得更多臨床資料後，進行因果關係評估。

報告又披露，專家委員會認為，2宗死亡個案與新冠疫苗接種並無直接關係，但需待全面解剖報告後才總結出其因果關係評估。死者分別為63歲男子及55歲女子，前者本身患有糖尿病、高血壓，高血脂症，肥胖及懷疑心肌疾病；後者則患有高血壓及高血脂，接種疫苗後出現急性中風死亡。

截至本周日(7日)，衞生署分別接獲71宗接種異常報告，其中科興佔69宗、2宗則為復必泰。除2宗死亡報告，署方亦接獲47宗報告涉及住院治療，包括30男17女，年齡介乎30至90歲；而科興接種總劑量為91,818劑，當中69宗出現異常，佔總數的0.075%；至於復必泰的接種總劑量則為1,207劑，其中2宗出現異常，佔總數的0.166%。

異常事件方面，科興疫苗最常接獲報告出現頭痛(5宗)、頭暈(3宗)、蕁麻疹(3宗)；而復必泰則各有1宗腹痛、腹瀉、麻痹的異常事件。