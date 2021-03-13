坐輪椅攀高樓飲恨一度沉鬱　黎志偉未言棄勉世人續追夢

夜幕低垂，坐着輪椅的黎志偉在一幢89層高大廈的外牆奮力向上攀着，然而風勢強如三號風球，攀爬的繩都被纏住，花了整個小時也難以解開，令他寸步難移，攀爬了超過10小時的他體能已超越了極限，加上強風令他開始開始失溫，令一直充滿毅力的他也要開始考慮終止挑戰……

黎志偉半生充滿不平凡的經歷，曾是職業攀石運動員、拿過4屆亞洲冠軍、最高世界排名第8、曾贏得長洲「搶包山」比賽，然而約10年前從人生的高峰墮下，遇到交通意外令下半身癱瘓，卻不阻他在輪椅上奮起，獲十大傑青之餘，更在4年多前坐着輪椅爬上獅子山。這些經歷令黎志偉有不少頭銜，但他到今日也強調自己是名「攀登者」。

攀登者的特質就是勇於接受新挑戰，在征服獅子山後，黎志偉的新挑戰就是爬上摩天大廈，這更是他健全時已有的夢想。籌備多時後，黎志偉終獲如心廣場合作，可以有機會完夢，而這次攀登的大廈高約320米，是爬獅子山時的約3倍。

黎志偉指自己交通意外後，做的事除了是自己想做外，也是希望有意義，因此是次挑戰除了為脊髓損傷患者籌款，也是希望在疫情下鼓勵市民面對逆境時不要放棄，「將獅子山精神帶到山下。」

挑戰一度因天氣問題延期，但終在1月16日早上舉行。黎志偉起步時風和日麗，但到他攀登了三十多層時風勢開始增強，比他想像中大風，「有陣風吹到我無辦法控制自己，有幾下係人同輪椅一齊撞到玻璃」，攀爬的繩更一度纏住，已令他差點要終止攀登。

幸而問題得到解決，黎志偉可繼續攀登，且愈戰愈勇，「65樓去到70樓係爬得好快，其實心裏都有90%把握最尾可以爬到上頂，但無奈最終就係遇到我哋登山者最大嘅難題，就係天氣。」當時風刮得更加大，風勢強如三號風球，「將我喺70樓高空坐住海盜船咁，飛左飛右過咗3、4米以上。」

強風更令繩再次纏着，經歷一個小時的掙扎，不論自身的技術、或是支援的繩索隊都無法解開繩索，情況更令身經百戰的黎志偉有一絲的恐懼，不停要拍自己的頭令自己不要害怕、再想辦法向目標進發。

黎志偉當時已攀爬了超過10小時，體能已超越了極限，8隻指頭都長了水泡、身體各處也輪着抽筋，然而他卻形容自己當時的身體狀態是進入了另一境界，「係調節得好好，去到以前攀石比賽高度集中嘅狀態，其實嗰個狀態係好正，亦覺得係可以成就大事，超越咗自己意志同體能。」

「嗰種狀態真係喺受傷之前、十幾年前，真係運動員階段嘅黎志偉」，也是牽動了他的情緒，「就係拎返運動員嘅要求，只有成功同失敗、無任何藉口，嬴就係嬴、輸就係輸，嗰刻我都好難說服自己話我爬唔到、我要放棄呢次攀登」，因為目標近在咫尺，「只要畀多我40分鐘內嘅時間，我就可以爬到上頂。」

無奈繩就是解不開，黎志偉經歷大半小時的掙扎，始終要開對講機跟隊友說要停止攀登，「好多人都唔信我會講呢句說話」，在等待協助的約20分鐘，對黎志偉也是煎熬，「好唔開心、好想喊，但係不停叫自己頂住，亦都說服自己，呢個係最明智嘅決定，因為我已經沒無辦法再前進，如果繼續僵持落去，只會令整個團隊愈來愈辛苦。」

回到大廈內，黎志偉也要面對其他人，因為當日有不少傳媒報道活動，更有不少市民在網上甚至現場支持自己，要在這麼多人面前承認自己失敗，是難以開口的，「我覺得係辜負咗大家對我嘅期望。」

完了儀式後，黎志偉拖着疲倦的身體回家，「諗住可以瞓好耐，點知原來係瞓唔到」，其實他的心情是未平復的，「我覺得應該係自己未放低嗰份執着、嗰份成功與失敗之間嘅掙扎。」

失眠的情況持續了數天，已經開始影響黎志偉的思維與日常生活，他知道不是辦法，就選擇面對心底那根刺，回到大樓下，望了3、4個小時，除了想如何可以解決繩被纏住的問題外，也是再一次跟自己說要放下這事情，及放下運動員的黎志偉。

黎志偉的確在大廈外爬了250米，是全世界第一個坐輪椅爬摩天大廈的人，他不成功的經歷也令更多人留意事件，「帶出嘅訊息係比我爬到上頂更加成功，因為大家都會感受到係件好困難嘅事」，他說這總算沒有浪費辛苦攀登的目的，「其實都想鼓勵大家幾艱難都好、盡力去做，一切盡自己能力後，就交畀個天，最重要係做到自己無憾。」

可是，對黎志偉而言，這件事一直都會是他的遺憾，他不諱言這段經歷令他更加成熟，，因為他能夠對自己坦白，「我夠膽同自己講我失敗咗、我承認呢次係失敗，可能換轉以前角度嘅我，會覺得今次係成功。」

他也希望其他人也對自己坦白，「每一個人生都係屬於自己，你唔需要如人交代、都唔需要模仿人，去做返自己、去演活你自己，你嘅人生先會豐盛同精彩」，也鼓勵大家追夢，「無論你傷殘又好、健全又好，只要你抖緊氣，就去追你自己想做嘅嘢，唔好畀自己生命太多遺憾。」