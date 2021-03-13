劏房無王管　業主疫市加租欺基層　400呎單位劃20床位

油尖旺區房屋問題嚴重，一向是劏房、三無大廈等不適切房屋的重災區，有團體今日(13日)就該區「不適切住屋研究」發表調查結果。數據顯示，油尖旺區的不適切房屋以劏房最多，對租戶及其子女成長及身心健康影響日深，「愈住愈細、人愈住愈多」，面對疫市加租壓力，更是百上加斤。團體建議政府須短期內改善該區房屋的安全風險，長遠可考慮建設「公營民辦」社會房屋。

關注綜援低收入聯盟及宏恩基督教學院，去年起進行油尖旺區不適切住屋研究，結果發現，劏房戶佔不適切房屋的40.5%，而大部分租戶現已平均輪候公屋長達4.65年。每個單位平均被分成4.1間房，而每個單位約住3.1人，其中一個探訪單位更發現被業主將僅400呎大的單位，劏成上下兩層共20個床位，整體租金可達3萬港元。

受訪租戶表示，最擔心加租、對子女成長、身心健康有影響，逾5成半人更稱租金佔其收入超過一半，當中逾4成人更遭業主疫市加租，生活費極為緊絀；加上長期生活於窄小空間，有礙小朋友身心發展；同時狹小惡劣的衞生及居住環境，亦導致租戶有健康問題，敦促政府能縮短公屋輪候時間及規管租金加幅。

區議員李傲然批評政府默許劏房存在加劇問題，任由市場需求主導房屋問題，是可悲、不公道且荒謬。團體建議，目前最迫切的是升級及規管油尖旺區樓宇的消防設備，並加強風險評估，此舉攸關市民生命安全，定期巡查及規管有其必要。長遠而言，團隊亦建議政府設立租務規管，同時建立「公營民辦」社會房屋，解決房屋供應問題。