深水埗主教山遭霸地改建　山腰驚現巨型佛壇　港府規劃不周

深水埗主教山在配水庫保育戰中聲名大噪，坊間要求改劃整座山作古蹟保育並發展成旅遊熱點之際，原來該山早已被長期非法霸佔改建。有市民早年已在主教山官地上建設康體設施，多年來居民與政府展開拉鋸戰，東網發現該處霸地改建情況日益嚴重，竟有人平整山腰斜坡私設巨型佛壇及劃地進行非法耕種。地政總署稱已就非法耕種一事張貼通告，佛壇等問題正徵詢相關部門的意見以確立行動。有議員批評政府規劃不周致市民要自己興建康樂設施，促當局把主教山打造成古蹟旅遊勝地，同時滿足地區人士康體需求。

主教山戰前配水庫險被清拆一事燃起全城怒火，足揭政府做事無心裝載，市民要求政府加以保育該座山，並發展成古蹟旅遊勝地。不過，由於深水埗及石硤尾一帶欠缺康體設備，多年前已有人在該山山頂及山腳放置不少康健設施供街坊使用，成為居民假日運動、閒聊甚至打麻雀的聚腳地。地政總署於2017年指有人在上址政府土地上建設非法構築物並曾進行過清拆行動，被當時街坊誓死反抗，最終只清拆避雨亭了事，該座山的問題至今一直懸而未決。

東網記者日前視查該座山時，發現霸佔改建問題惡化，與當年只有簡單的康體設施相比，顯然有人在政府落實修緝保育前，已先一步「開發」該處。記者發現，疑有人在山腰平整政府山坡，依山違建成多個祭壇擺放神像，更擺放2座逾一米高的佛像及香爐作供奉，更鋪磚頭水泥設下石級，方便善信步至佛像面前，當年因附近有教會而得名的主教山，竟儼如一座「佛壇山」。

有行山人士透露，該處原本只有人擺設神佛像攤位，去年初突然傳出有開鑿的聲音，不久後即見有人運送巨型佛像並放置於該處。他稱去年3月見情況誇張，噪音亦十分擾民，遂向環保署投訴，惟情況一直未獲處理，環保署更稱「無問題」。他於去年11月再向地政總署投訴，惟他引述該署回應，稱因疫情問題現時會分緩急先後處理。

議員鄭泳舜批評政府忽視主教山規劃，社區缺乏康體設施，令居民多年來自行在該處建設有關設施，亦反映居民有需求。他認為政府規劃主教山時，不應只處理配水庫，應照顧居民需要，發展成市區微型郊野公園，「唔好頭痛醫頭，腳痛醫腳」，由政府主導建立康體設施亦比較安全。他又指未來規劃不能只有古物古蹟辦事處負責，認為漁農自然護理署和康樂及文化事務署亦要落水。

地政總署回應稱，九龍西區地政處一直跟進情況，並就非法耕種一事張貼通告，將在通知期屆滿後採取執管行動，如有足夠證據，會考慮提出檢控。該署又承認接獲投訴，指有人未經許可於深水埗主教山設置康樂設施和神壇，但因地區人士對相關設施有不同的關注及訴求，正徵詢相關部門的意見以確立跟進行動。環保署則承認在去年8月及11月收到市民關於主教山非法潛建的投訴及拍攝片段後，並曾於相關地點進行巡查，惟未發現有違反環保法例的情況。