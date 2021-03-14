觀塘市中心重建設施相繼完成　公共運輸交匯處下月初運作

觀塘市中心重建項目第二及三發展區的建築工程如期落成，市區重建局行政總監韋志成今(14日)發表網誌指，位於新商場內的公共運輸交匯處已大致完成裝修及機電設施的測試，月底可交予政府部門管理，預期下月2日可正式運作。至於在發展區的新商場內的一條24小時行人通道，亦預計可提前在本月30日啟用。

韋志成表示，觀塘市中心原有的公共設施、土地規劃和道路網絡，都未能跟隨時代發展和需求，故在規劃重建計劃第二及第三發展區時，特別在項目的基座部分劃出超過16,300平方米的樓面面積用作改善市民生活及社區設施，當中包括佔地約14,690平方米的新公共運輸交匯處、現代化的小販市集；另設有7100平方米的綠化休憩空間予公眾享用，規模較以往大2倍多。

韋又稱，工程包括擴闊行人路和加設無障礙的行人設施，以改善進行多項道路改善工程及行車改道措施，如在協和街一段行人路，擴闊道路一倍至約2.2米，以讓輪椅使用者暢道通行。局方亦在物華街和康寧道增設南行行車線；在協和街新增一條左轉專線，以縮短觀塘北前往工貿區的車程。

此外，在第二及三發展區的新商場內，設有一條24小時行人通道，接駁商場一樓的新巴士總站至周邊地區，行人通道將提前在3月30日啟用，方便居民24小時進出。行人通道提供合共10個出入口，連接裕民坊、協和街和物華街。

市建局於上月開始，分階段實施上述道路改善工程及改道安排。原本設於裕民坊和觀塘道的8條巴士線和22條小巴線，將搬新的公共運輸設施，市建局將在本周初安排約300名職員，為交匯處進行大型人流測試，以全面檢視交匯處的運作。

局方同時透露，當第四及第五發展區重建後，沿觀塘道的建築物將後移，讓觀塘道東行增加一條行車線，紓緩交通擠塞；而24小時全天候行人通道，亦會伸延並與觀塘港鐵站大堂、以及觀塘道一帶的工貿樓宇連接，進一步完善居民步行網絡。