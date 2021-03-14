死撐新冠疫苗安全　陳肇始續研擴大接種群組

新冠疫苗安全堪憂，本港兩周內共6宗接種科興疫苗後死亡個案。食物及衞生局局長陳肇始今日(14日)在網誌解畫，力撐疫苗在世界各地展開接種後，出現罕見或未能預見的嚴重異常事件的機率極低，並指目前未有申索個案可作參考，隻字不提會暫緩計劃。她又指，明白市民對疫苗的異常個案感到擔心，建議接種前應諮詢家庭醫生或主診醫生的意見，同時並透露當局正研究再開放更多合資格接種的群組，讓有需要的市民率先「打針」。

疫苗副作用備受關注，陳肇始今在網誌表示，近日多宗異常個案經專家調查後，已證實與疫苗接種並無直接關係。她又舉例，本港每天均有不同程度急性疾病的人士需入院接受治療，甚至死亡。根據醫管局的數據顯示，以2019年為例，每日因缺血性心臟病、腦血管病及糖尿病死亡的平均人數分別達10.2人、8.1人及1.4人。而去年因心肌梗塞入院的數字約為7,300宗，而因急性缺血性中風入院的數字約為10,300宗。

她解釋，疫苗接種計劃開始後，不乏患有急性疾病的人士接種，故這些個案亦可能會隨着接種人數上升而增加，強調衞生署已設立的監測機制，會作科學及客觀的因果關係評估，以確保不會忽略一些不尋常的情況出現。

至於接種後出現嚴重異常事件的賠償基金，陳指現時世界各地廣泛應用新冠疫苗的經驗仍有待累積，而目前亦未有申索個案作為參考。她續指，根據目前世界各地接種疫苗所得的數據，出現罕見或未能預見的嚴重異常事件的機率極低，故成立保障基金的主要目的是為令市民能安心接種疫苗。