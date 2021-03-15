長者醫護等12類優先人群仍未夠　港府為谷數擬再覓「白老鼠」

疫苗接種計劃開打以來，多人接種後有不良反應，惟港府仍堅拒煞停接種計劃。

本港疫苗接種計劃開打短短兩周以來，已有6名港人接種「科興」疫苗後身亡，惟港府仍堅拒煞停接種計劃，公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始教授今日(15日)下午3時將會見傳媒，料在疫苗安全成疑的背景下，再次宣布擴大優先接種群組。

除科興疫苗外，港府購入的復必泰疫苗亦有2宗須呈報副作用個案，就連尚未付運到港的牛津阿斯利康疫苗，已遭泰國、丹麥、冰島等地暫停接種，反觀港府為谷疫苗接種人數，不斷擴大優先接種群組，置市民安危於不顧。

現時12類可優先接種疫苗人士，(1)醫療人員、(2)60歲以上長者及其陪同接種人士、(3)安老及殘疾院舍院友及員工、(4)環境衞生、清潔、紀律部隊、郵政等公共服務人員、(5)跨境運輸人員、(6)餐飲業從業員、(7)公共交通從業員、(8)建築工人、(9)物業管理人、(10)學校教職員、(11)旅遊業從業員、(12)美容及健身室等復業處所人員。