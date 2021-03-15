接種科興後7死亡1危殆　專家仍指初步與疫苗無直接關係

新冠疫苗接種計劃連番出現多宗打針後死亡個案，另有1人出現中風入院，情況危殆。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日(15日)就7宗死亡個案及1宗危殆個案討論後公布，經初步評估後，認為所有個案與接種疫苗沒有直接關係，死者或患者均涉及嚴重冠心病、心肌梗塞及肺水腫等情況，而全部病例均有待進一步分析報告。

專家委員會共同召集人孔繁毅指出，頭兩宗死亡個案，分別涉及63歲男士及55歲女士，初步解剖報告顯示該男士患有嚴重冠心病及心肌梗塞，導致肺水腫及呼吸衰竭死亡；女士則出現大動脈撕裂，及後有中風情況，兩宗均仍等候全面解剖報告，未來會再作交代。

他續指，第3宗個案則是一名71歲男士，曾在本月3日接種科興疫苗，本月7日晚上在家中暈倒，初步發現他有嚴重冠心病，3條心血管均有超過9成閉塞，因心肌梗塞及肺水腫而死亡，初步評估與疫苗無直接關係。第4宗涉及一名70歲女子，本身患有高血壓及退化性關接炎，本月11日感氣促，在家暈倒搶救無效死亡，她曾在本月2日接種科興疫苗，初步發現患有嚴重冠心病，3條心血管超過9成閉塞，初步相信與疫苗無直接關係。

另一召集人李卓廣續指，第5宗死亡個案涉及一名80歲男士，他患有糖尿病及血管硬化，以往曾中風及血壓高，並在本月1日接種疫苗，並於6日因心口痛入院，臨床診斷是急性心臟病，並於本月13日離世，暫時仍須待解剖報告再作審視，惟委員會估計因涉及心臟血管問題，初步估計與疫苗無直接關係。

李又指，第6宗個案涉及一名67歲男士，曾在本月2號接種疫苗，於本月9日在地鐵站暈倒送院，延至13日不治，初步發現他數條心血管嚴重閉塞，有機會誘發心率不正或心肌梗塞，令情況突然轉差。第7宗則涉及一名63歲男士，過往有心房顫斗、慢性心衰竭及脂肪肝等，並於本月9日接種第一次疫苗，並於10日入院，當時臨時診斷是中風，期間曾持續出現心率不正，隨後於昨日（14日）凌晨離世，初步審視與疫苗無直接關係。

至於近日接種疫苗後危殆的男子，李指該男士51歲，患有糖尿病、高血壓及高血脂，他於本月6日感氣促，並於8日求診，被診斷為急性心肌梗塞，需入住深切治療部，情況危殆，但初步相信與疫苗沒有因果關係。孔繁毅又提到，不少死亡個案均患有心血管疾病，強調心臟病是本港第3大死因，委員會初步比較同類型、即心臟病患者等死亡率後，未發現不尋常情況，將再作監察及研究。