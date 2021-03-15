屯門3青年玩命　同踩一輛電動滑板車於馬路飛馳

電動滑板車現時尚未在香港路面合法行駛，過往亦不時有人因踩電動滑板車而發生意外，不過總有人以身犯險。今日(15日)網上流傳照片，有市民在屯門大興邨興泰樓對開的大方街目擊驚險一幕，見到3名青年踩乘同一輛電動滑板車，期間由前方男子負責掌控「行車方向」，他曾一度放下右腳，後面2人則搭膊頭企在後方。期間，電動滑板車貼近貨車行駛，未幾，男子疑因心急爬頭，一度駛越輕鐵路軌，並在貨車左邊駛過。

照片在網上曝光後引起熱議，有網民指他們的行徑極度危險兼「瘋狂」，因為一旦滑板車車轆被卡在輕鐵路軌時，隨時會釀成意外，也會對其他道路使用者造成威脅。有網民則表示擔心滑板車的承載力是否足夠。

在馬路上使用電動滑板車隨時惹官非，其中在上月9日，一名30歲新西蘭漢駕駛一輛電動滑板車，沿將軍澳隧道風馳電掣往九龍方向行駛，他其後涉嫌「駕駛未有登記及未領牌車輛」等3罪被捕。

根據香港法例第374章《道路交通條例》，汽車定義是指所有機械推動的車輛，當中包括電動單輪車、電動滑行車、電動平衡車及電動單車。按香港法例，所有電動可移動工具均需要領牌，惟市民在市面購買的電動可移動工具，並不一定符合香港法例第374章A(車輛構造及保養)的安全標準，故不會獲准發牌。