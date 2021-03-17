東方日報A1：政府又打劫窮人　巴士下月加價

無良政府批准專營巴士疫市加價，基層經濟重擔百上加斤！行政會議昨日全數批准4間專營巴士營辦商加價申請，平均加幅介乎8.5%至12%，為2006年政府引入專營巴士票價可加可減機制以來最大獲批加幅，其中新巴及城巴加幅將分兩階段實施。獲批的專營巴士下月4日起將加價5.8%至9.8%，屆時九成乘客每程車費增加不足一元，而新巴及城巴明年1月2日起再加價3.2%，政府指會延長公共交通費用補貼計劃（「交補」）放寬門檻至今年底，期間增加補貼上限。有議員狠批港府在失業率高企下仍全數批准巴士加價，加重打工仔負擔，又批評「交補」安排屬小恩小惠，要求要恒常化放寬門檻及增加補貼上限。

本港5間專營巴士公司分別在2018年至2019年向政府提出加價申請，行政會議昨日完成審批，有別於以往會壓低加幅，行會昨僅否決龍運的加價申請，其餘4間專營巴士營辦商全數獲批，強調有關安排已考慮到市民負擔能力等。去年才易手的新巴及城巴今次獲批的加幅最多，新巴及城巴專營權一（即港島及過海巴士線），下月4日起先加8.5%，明年1月2日再加3.2%，整體加幅達12%，亦是繼2019年獲批9.9%加幅以來再獲准加價。至於九巴獲批的8.5%加幅，在扣除「專營巴士豁免隧道費基金」後，實際加幅將下調至5.8%。

政府發言人解釋，新巴及城巴受南港島線等鐵路影響客量以及新冠肺炎疫情影響，客量及收入持續下跌，並指今次雖獲批加價12%，但預料其業務未來仍錄得虧損，故全數批准加價對其持續營運是必要；而九巴同樣因疫情影響，若維持現有車費水平不變，在未來數年會出現虧損，故亦批准其加價。

另外，新大嶼山巴士平均加幅為9.8%，發言人稱考慮到加價對大嶼山當地居民的影響，會將3條昂坪路線假日票價及邊境和康樂路線票價加幅調高至15%及10%，讓服務居民的路線平日票價加幅可相應下調至介乎8.2%至9.7%。發言人又指龍運雖提出加價，其路線亦因疫情問題客量及收入大減，但認為有關財務狀況可在疫情好轉而有所改善，只允許其提取截至本月底的隧道基金，加價申請則不獲批。

議員潘兆平批評政府在經濟不佳時批准加價並非合適時間，認為必然會增加打工仔交通開支，令基層沉重的經濟負擔百上加斤，又指過往巴士公司加價時通常會「報大數」，再由政府審核壓低，惟今次政府竟全數批准。另一議員陳恒鑌亦批評在失業率高企的尷尬時間下加價，公眾必然有負面印象，要求當局考慮市民承受能力，又批評當局再延長「交補」放寬門檻等安排屬小恩小惠的措施，不滿經常「半年半年咁做」，認為應要盡快恒常化。

九巴和龍運發言人指期望是次票價安排，可在市民的負擔能力以及營運成本之間取得平衡，會繼續採取各種措施，控制成本及提升服務，並決定凍結「九巴月票」票價。

新巴及城巴指2019年8月提出加價申請時，尚未預料其後疫情對客量及車費收入所帶來的極端負面影響。疫情期間，巴士客量大幅下跌三至四成，個別機場路線的客量跌幅更高達95%，對政府批准調整票價表示歡迎，但財務狀況仍然非常嚴峻，繼續會有嚴重虧損。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：