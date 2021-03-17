電動車配套差政府急泵水補鑊　冀2025年充電設施增逾15萬個

電動車充電等配套不足問題一直被詬病，政府今日(17日)推出首份《香港電動車普及化路線圖》，措施包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車，政府另研究要求未來新建私人樓宇停車位必須配備充電基建，預計在2025年，私人充電設施會增至15萬個，公共充電設施增至5000個，並要求新發展區的公共運輸交匯處提供指定充電位。

環境局局長黃錦星表示，目標是2050年前車輛零排放，以實現本港達至碳中和。根據2018年數據，香港現時約16%碳排放源自運輸，私家車排佔4.2%，是當中最高。他指現時本港每8輛新私家車便有1輛電動車，比例在全亞洲算高。在新《路線圖》下，會在2035年以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車，並提高一換一計劃下的首次登記稅寬減至287,500港元，一換一計劃亦延長至2024年3月，政府亦會帶頭採購。

黃指，新《路線圖》下會要求未來新建私人樓宇停車位必須配備充電基建，並要求新發展區的公共運輸交匯處提供指定充電位，又會物色地點加入充電網絡，研究加油站與加氣站轉型至充電站可行性，並逐步將充電服務市場化，預計在2025年，私人充電設施會增至15萬個，公共充電設施增至5000個，政府停車場會徵收充電費。至於電池回收方面，會爭取在未來數年立法就電動車退役電池推行生產者責任計劃。