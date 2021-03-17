一晚封兩區　包括西營盤均益大廈及銅鑼灣告士打道兩大廈

本港的疫情反覆，港府繼續突襲封區，港府今日(17日)公布，晚上7時15分起，將西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。港府指目標是明日(18日)上午約7時左右解封。政府晚上再公布，晚上8時將銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈和告士打道271-275號海都大廈列受限區域。

今日新增的無源頭個案中，一名調酒師居於均益大廈3期，今晚當局把該大廈劃為受限區域，而均益大廈位於西營盤的德輔道西及西邊街交界。於受限區域內，有酒樓員工正手提一袋飯盒打算送外賣，但一出店外發現已被圍封，表現錯愕。

據今日下午當局在疫情記者會中提供的資料，該名調酒師在灣仔船街9號「Mr. Brown」工作，居於均益大廈3期B座，亦曾於富薈上環酒店留宿。涉事酒吧須強制檢測，另外10名職員須檢疫。

翻查資料，均益大廈在去年12月亦曾爆疫，其中均益大廈2期D座確診個案至少佔8宗，當時附近的居民人心惶惶，甚至有居民表示，為免小孩子染疫，會盡量留在家中。