曾祈殷指接種一劑疫苗難擋病毒　達群體免疫才可放寬禁聚

本港疑出現首宗接種新冠疫苗後確診個案，警隊一名38歲高級督察本月12日接種科興疫苗，前日(16日)確診，其妻子及2名女兒均染疫。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(18日)在電台節目表示，患者有可能是在接種疫苗前已經受感染，或者是接種後疏於防範，認為個案與疫苗效力無關，又指現時2款供港疫苗，均要接種兩劑才可以達致藥廠聲稱的保護率。

曾指出，市民打第一針之後，身體一般要在第10至14天，才能刺激免疫細胞並產生抗體，而抗體水平會隨時間下降，因此要再打第二針，以產生更多抗體，以及維持更長時間，因此市民切勿以為打了第一針就可鬆懈，亦強調接種疫苗不可以作為治療方案。

他又指，本港需要有更多人接種新冠疫苗，才能於短時間內達致群體免疫，進一步遏制疫情。他認為社會大規模接種疫苗後，可以考慮讓部分行業復業，或放寬院舍和醫院探訪限制等，但是否放寬食肆營業限制，例如放寬每枱人數上限，或者容許食肆員工毋須兩周一檢，就有待疫情受控後再決定。

至於廣泛接種疫苗後是否可以恢復通關，曾指並非港府可以自行決定，而要由「對家」決定，認為港府可以與周邊國家地區商討「疫苗護照」或免檢疫安排，但前提是港府要讓市民選擇不同藥廠的疫苗，例如購入只需打一劑的疫苗，以大幅增加市民接種意欲。