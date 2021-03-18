不足30%長期病患明確表示會打疫苗　病人組織憂影響群體免疫

近日出現多宗有長期病患者接種新冠疫苗後產生不良反應，甚至死亡的個案，令不少人對接種疫苗卻步。有病人組織的調查顯示，有近7成受訪者表示決定不會接種疫苗，或對接種疫苗持觀望態度，僅28.5%受訪者表明會接種。另有逾40%人表示因沒有家庭醫生及需要花費診金等理由，拒絕在接種疫苗前諮詢家庭醫生。

病人政策連線早前向257名病人發放問卷，查詢疫苗接種情況，當中有61.5%人屬須定期接受醫生跟進的長期病患者，即包括高血壓、高膽固醇、糖尿病等。調查發現，有93.7%人未接種疫苗，當中有41.6%表示從沒打算，或因疫苗事故的報道而「轉軚」不接種新冠疫苗；另有26.1%人表示受報道影響，在疫苗接種前會諮詢醫生，僅19.1%稱仍會按本身意向接種疫苗。

調查亦顯示，有40.8%人表示在接種疫苗前不會諮詢家庭醫生，主要因沒有固定的家庭醫生(38.8%)、需要花費診金(28.7%)、認為其身體情況不需要(25%)等。另有89.9%人認為政府有責任為市民在接種疫苗前主動調查其身體狀況及病歷，有94.7%人贊成政府應在接種中心安排醫生當值，解答疫苗安全問題。

組織憂慮，有近7成市民不打算或未打算接種疫苗，可能會未能達至群體免疫，擔心長期病患者不考慮接種疫苗的原因是對疫苗安全有疑慮，或有關資訊不足，認為政府不能漠視。